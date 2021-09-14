В желудке огромного аллигатора из Миссисипи нашли древние артефакты

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США специалист Шейн Смит озвучил необычную находку в желудке огромного аллигатора, выловленного в Миссисипи, сообщает МИР 24.

По словам изучивших находку ученых, в желудке крокодила хранился наконечник дротика или копья возрастом около шести тыс. лет, а также отвес-утяжелитель для рыболовной сети, которому около четырех тыс. лет.

Пойманный аллигатор весил 350 кг, а в длину достигал почти четырех м. При этом продолжительность жизни таких животных в дикой природе составляет 30-50 лет.

Рептилия проглотила отвес и наконечник для улучшения пищеварения – подобные предметы позволяют дробить в желудке твердые предметы.-0-