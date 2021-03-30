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30 марта 2021, 00:01

В жилом доме в Татарстане взорвался газ

30 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Взрыв газовоздушной смеси произошел в жилом доме в Зеленодольске в Татарстане, в результате обрушились квартиры на двух этажах, из-под завалов извлечена женщина, еще один человек погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Произошло обрушение шести квартир на седьмом этаже и одной квартиры на восьмом этаже. "Проводится эвакуация", - заявили в пресс-службе, добавив, что пожара после взрыва не последовало. "Открытого горения не последовало", - сказали в ведомстве.

Дом, где произошло ЧП, газифицирован и электрофицирован, он построен в 1974 году. В нем 50 квартир. Всего к ликвидации последствий происшествия привлекли 59 человек и 20 единиц техники, в том числе от МЧС России 33 человека и десять единиц техники.-0-

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