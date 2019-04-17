В Житомирской области Украины из-за кори закрыли две школы

17 апреля, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Житомирской области Украины в двух школах временно приостановили обучение из-за вспышки кори. Об этом сообщает пресс-служба Житомирской облгосадминистрации.
Учебный процесс временно останавливается в Олевской гимназии и Дашицкой СОШ.
По информации Житомирского областного лабораторного центра, вспышку кори зафиксировали в Дашицкой СОШ, где 6 детей обратились в больницу, диагноз у них подтвердили. В Олевской гимназии обнаружили 4 случая заболевания, в том числе у учителя.
Всего с начала года на Житомирщине зарегистрировали 1 247 случаев заболевания корью, из которых 632 у детей и 615 у взрослых.-0-
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