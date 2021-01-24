В знак протеста против локдауна в Чехии открылись десятки ресторанов

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владельцы десятков ресторанов и кафе в Чехии возобновили работу своих заведений, несмотря на строгий запрет властей, связанный жесткими социальными ограничениями из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Чешское радиос.

Протест начался 23 января. Нарушившие запрет заведения общепита контролировала полиция. Правоохранители потребовали немедленного закрытия заведений и наложили на владельцев штрафы.

Акция должна привлечь внимание властей и общественности к несущему серьезные убытки ресторанному бизнесу. Кафе, рестораны, бары и столовые закрыты уже около трех месяцев. От этого ежедневный ущерб для них составляет около 15,9 млн евро.

Владельцы ресторанного бизнеса планируют зарегистрировать политическое движение "Откроем Чехию" и после этого объявить помещения своих заведений местом проведения собраний членов первичных организаций. Таким образом им удастся обойти действующие ограничения, так как в период эпидемии в республике проходят заседания парламента и другие мероприятия политического характера.

На данный момент в Чехии рестораны и кафе могут продавать еду и напитки только через выходящее на улицу специальное окно выдачи, запрещен допуск посетителей во внутренние помещения. В республике 5 октября 2020 года был введен режим чрезвычайной ситуации, действуют жесткие социальные ограничения, в том числе запрет на выход из дома без срочной необходимости с 21.00 до 5.00.

За период эпидемии COVID-19 общее число инфицированных в Чехии достигло 933 361, умерли 15 270 жителей.-0-