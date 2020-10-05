В зоне карабахского конфликта продолжаются боевые действия с различной интенсивностью

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В зоне карабахского конфликта в понедельник продолжаются боевые действия с различной интенсивностью, свидетельствуют данные ТАСС.

В Министерстве обороны Армении заявили, что город Степанакерт (азерб. Ханкенди) в Нагорном Карабахе подвергся в понедельник ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Азербайджана. "В данный момент противник с большой интенсивностью наносит по Степанакерту ракетные удары", - написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь оборонного ведомства страны Шушан Степанян.

В Минобороны Азербайджана заявили о ракетном обстреле страны с территории Армении. "5 октября в утренние часы технические средства радиолокационных систем сил противовоздушной обороны Азербайджана зарегистрировали пуск ракет по территории Азербайджана со стартовых позиций, расположенных на территории Джермукского, Кафанского и Бердского районов Армении", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Накануне, 4 октября, Генпрокуратура Азербайджана сообщила о ранении пяти человек в результате ракетного удара по городу Мингячевир. "В результате попадания ракеты по частному дому пять человек получили ранения", - говорится в сообщении. По данным ведомства, всего армянской стороной по городу были выпущены три ракеты, две из них не разорвались. При этом Минобороны Армении опровергло заявление Баку об обстреле города Мингячевир.

Также 4 октября пресс-секретарь лидера непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщил, что обстрел азербайджанскими вооруженными силами городов Шуши (азерб. Шуша) и Степанакерт (азерб. Ханкенди) в Нагорном Карабахе привел к гибели мирных жителей. Военное командование Азербайджана заявило, что не обстреливает мирное население, но призвало граждан, проживающих на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики, держаться дальше от зоны боевых действий.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на линии соприкосновения идут бои. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тройкой сопредседателей - Россией, США и Францией.-0-