ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 5 октября 2020
Минск Переменная облачность +18°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:38 В России за сутки выявили 10 888 заразившихся COVID-19 - максимум с 12 мая В мире
10:37 В зоне карабахского конфликта продолжаются боевые действия с различной интенсивностью В мире
10:26 Во Франции и Италии жертвами урагана стали около шести человек В мире
10:24 За сутки в лесах четырех областей страны обнаружены 6 потерявшихся Общество
10:19 Кукуруза в Беларуси убрана с половины площадей Экономика
10:18 Пожары на Луганщине: спасатели продолжают тушить 4 основных очага В мире
10:12 Легковушка сбила в Бресте девятилетнюю велосипедистку Происшествия
10:10 БелАЭС получила седьмую линию связи с энергосистемой Экономика
10:04 В Беларуси от гриппа привито 12% от подлежащих вакцинации граждан - Тарасенко Общество
10:00 В Бобруйске спасли застрявшую в заборе косулю Происшествия
09:57 Двое человек пострадали при столкновении легковушек в Осиповичском районе Происшествия
09:56 В Жлобинском районе водитель легковушки врезался в дерево и погиб Происшествия
09:56 Получившие вакцину от COVID-19 добровольцы чувствуют себя хорошо - Минздрав Общество
09:52 Работники министерств и ведомств Беларуси прививаются от гриппа Общество
09:50 Обнаружены тела пяти погибших при сходе оползня в Аджарии В мире
09:42 Парламентские выборы в Кыргызстане прошли на высоком уровне - миссия наблюдателей от СНГ В мире
09:40 В Минске водитель авто наехал на осветительную мачту и погиб Происшествия
09:32 Грузовик врезался в рынок на северо-западе Китая, есть погибшие В мире
09:31 В Полоцком районе водитель внедорожника столкнулась с фурой и погибла Происшествия
09:28 Первый жилой квартал электродомов в Витебске начнут строить в 2021 году Регионы
09:27 Лукашенко поздравил Эмомали Рахмона с днем рождения Президент
09:25 Нагорнокарабахский конфликт: боевые действия продолжаются В мире
09:22 ЦИК Кыргызстана обнародовал предварительные итоги выборов в парламент В мире
09:15 Марафон "Живые уроки" объединит более 200 учащихся Витебска Регионы
09:15 Картина выходных: посещение Лукашенко храма Иоанна Предтечи, День учителя и учения волонтеров Общество
09:08 В Новолукомле ночью горели четыре автомобиля Происшествия
09:07 В Дрибинском районе мужчине зажало ногу в мотокультиваторе Происшествия
09:03 Два комбайна горели за сутки в Витебской области Происшествия
08:51 Нобелевская неделя откроется объявлением лауреата в области медицины В мире
08:44 Мадуро заявил, что его сын и сестра испытают на себе вакцину "Спутник V" В мире
Все новости
Все новости
В мире
05 октября 2020, 10:37

В зоне карабахского конфликта продолжаются боевые действия с различной интенсивностью

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В зоне карабахского конфликта в понедельник продолжаются боевые действия с различной интенсивностью, свидетельствуют данные ТАСС.

В Министерстве обороны Армении заявили, что город Степанакерт (азерб. Ханкенди) в Нагорном Карабахе подвергся в понедельник ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Азербайджана. "В данный момент противник с большой интенсивностью наносит по Степанакерту ракетные удары", - написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь оборонного ведомства страны Шушан Степанян.

В Минобороны Азербайджана заявили о ракетном обстреле страны с территории Армении. "5 октября в утренние часы технические средства радиолокационных систем сил противовоздушной обороны Азербайджана зарегистрировали пуск ракет по территории Азербайджана со стартовых позиций, расположенных на территории Джермукского, Кафанского и Бердского районов Армении", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Накануне, 4 октября, Генпрокуратура Азербайджана сообщила о ранении пяти человек в результате ракетного удара по городу Мингячевир. "В результате попадания ракеты по частному дому пять человек получили ранения", - говорится в сообщении. По данным ведомства, всего армянской стороной по городу были выпущены три ракеты, две из них не разорвались. При этом Минобороны Армении опровергло заявление Баку об обстреле города Мингячевир.

Также 4 октября пресс-секретарь лидера непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщил, что обстрел азербайджанскими вооруженными силами городов Шуши (азерб. Шуша) и Степанакерт (азерб. Ханкенди) в Нагорном Карабахе привел к гибели мирных жителей. Военное командование Азербайджана заявило, что не обстреливает мирное население, но призвало граждан, проживающих на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики, держаться дальше от зоны боевых действий.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на линии соприкосновения идут бои. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тройкой сопредседателей - Россией, США и Францией.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики В мире
Фото ТАСС В России за сутки выявили 10 888 заразившихся COVID-19 - максимум с 12 мая
Фото Deutsche Welle Во Франции и Италии жертвами урагана стали около шести человек
Фото ДСНС Украины Пожары на Луганщине: спасатели продолжают тушить 4 основных очага
Скриншот из видео sputnik-georgia.ru Обнаружены тела пяти погибших при сходе оползня в Аджарии
Фото из архива Парламентские выборы в Кыргызстане прошли на высоком уровне - миссия наблюдателей от СНГ
Фото из архива Грузовик врезался в рынок на северо-западе Китая, есть погибшие
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко в Минском районе посетил новый храм в честь святого пророка Иоанна Предтечи
Нагорнокарабахский конфликт: боевые действия продолжаются
Кукуруза в Беларуси убрана с половины площадей
"Северный Берег": точка роста
Топ-новости
Картина выходных: посещение Лукашенко храма Иоанна Предтечи, День учителя и учения волонтеров
БелАЭС получила седьмую линию связи с энергосистемой
Получившие вакцину от COVID-19 добровольцы чувствуют себя хорошо - Минздрав
В Беларуси надо не допустить раскачивания, иначе потеряем свою стабильность - Данилович
Предложения Беларуси по сокращению дипперсонала в посольствах Литвы и Польши обязательны к исполнению - МИД
Белорусы могут внести в Палату представителей предложения об изменениях в Конституцию
Министр финансов рассказал о госдолге Беларуси, российском кредите и проекте бюджета на 2021 год
ФОТОФАКТ: Автопробег "За единую Беларусь!"
День учителя: архивные фотографии БЕЛТА
Ректор Академии управления при Президенте предлагает усилить требования к отбору абитуриентов
Карпенко: труд педагога - один из самых важных и благородных на Земле
В Беларуси выздоровели и выписаны 75 239 пациентов с COVID-19
Мининформ поддерживает любые действия по укреплению информационного суверенитета Беларуси - Луцкий
МВД инициирует введение ответственности за умышленное вовлечение детей в протестную деятельность
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 18 районах Беларуси
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.