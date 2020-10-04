В зоне карабахского конфликта продолжаются обстрелы населенных пунктов

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Противостояние в Нагорном Карабахе продолжается. Министерство обороны Азербайджана проинформировало сегодня о ракетном обстреле Физулинского района страны с армянской территории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

"Противник с территории Армении подвергает ракетному обстрелу Физулинский район", - рассказали в ведомстве. Минобороны Азербайджана также утверждает, что артиллерийскому обстрелу подверглись и сопредельные села Агдамского и Тертерского районов.

В то же время армянская сторона заверила, что не ведет огонь по Азербайджану со своей территории. Сообщение такого содержания разместила сегодня на своей странице в Facebook пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян. "Огонь по Азербайджану с армянской территории не ведется", - написала она.

Фото Объединенного инфоцентра Армении

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории идут активные боестолкновения. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.-0-