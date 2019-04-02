2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В зоне отчуждения в Украине произошел пожар, его локализовали. Такая информация размещена на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.

Сегодня днем украинским спасателям поступило сообщение о пожаре в зоне отчуждения и безусловного отселения вблизи поселка городского типа Полесское. "На открытой территории возникло возгорание травы и отселенных полуразрушенных зданий, - проинформировали в ГСЧС. - По состоянию на 17.00 пожар был локализован". Огонь затронул 30 зданий и около 20 га травяного покрова.

Для тушения задействовались почти 100 человек и более 20 единиц техники, в том числе самолет АН-32П и вертолет Ми-8.

По состоянию на 20.00 в Полесском наблюдаются одиночные случаи тления остатков отселенных полуразрушенных зданий.-0-