Вблизи от места проведения саммита G20 произошло землетрясение

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вблизи от столицы Аргентины Буэнос-Айреса, когда в ней находились лидеры стран "Большой двадцатки" (G20), произошло землетрясение. Об этом сообщает издание The Independent.
Эпицентр подземных толчков находился в 33 км к югу от города. Магнитуда землетрясения - 3,8. Его очаг залегал на глубине около 10 км.
Как рассказал в Twitter американский журналист Стивен Херман, в какой-то момент в пресс-центре услышали грохот, а потом в помещении немного закачались люстры.
Саммит G20 проходит в Буэнос-Айресе 30 ноября-1 декабря.-0-
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