Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
1 декабря 2018, Сб
-9°C
Сплошная облачность EUR 2.4262
USD 2.1316
RUB 3.2027
Главное
Во время посещения Оршанского льнокомбината Лукашенко требует большей отдачи и эффективности в льняной отрасли
Президент
Лукашенко потребовал исключить импорт запчастей для техники и напомнил о проблеме откатов
Президент
Безналичные жилищные субсидии в январе-октябре получили свыше 29,7 тыс. семей
Общество
"Дана Молл": Чудеса начинаются 1 декабря
Общество
Лауреатов высшей юридической премии "Фемида" наградили в Минске
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
В Бразилии самолет упал на жилые дома
01:25 В мире
Из Республики Корея в КНДР отправился первый поезд за десять лет
00:59 В мире
Вблизи от места проведения саммита G20 произошло землетрясение
00:30 В мире
На Аляске произошло мощное землетрясение
00:06 В мире
В Instagram можно будет ограничить доступ к Stories
23:34 Технологии
Серийный убийца в США признался еще в 87 убийствах
22:56 В мире
В Гомеле число новых и отремонтированных лифтов в жилфонде вырастет в 4,5 раза
22:26 Регионы
Украинские горнодобытчики заинтересовались покупкой роботизированных самосвалов БелАЗа
22:01 Экономика
Беларусь планирует привлечь кредит для строительства около 40 энергоисточников на МВТ
21:52 Экономика
РЕПОРТАЖ: Перед выходом в мир: как людям с инвалидностью помогают адаптироваться
21:46 Общество
Петришенко ориентирует фармотрасль на увеличение экспорта лекарств
21:28 Экономика
Сукало: юридическое сообщество внесло достойный вклад в становление белорусской государственности
21:26 Общество
Более 18,7 тыс. человек уже проголосовали при выборе туристического бренда Беларуси
21:03 Общество
Представитель ЕС: Браславский район - прекрасный пример движения к климатической нейтральности
20:13 Общество
Фестиваль единоборств пройдет 23 декабря в "Стайках"
19:57 Спорт
Волонтеры БРСМ помогут пожилым колоть дрова и чистить снег
19:31 Общество
Лауреатов высшей юридической премии "Фемида" наградили в Минске
19:18 Общество
ПВТ утвердил правила работы резидентов с криптовалютами
19:05 Технологии
Белоруска Мария Василевич вошла в число самых спортивных девушек на конкурсе "Мисс мира"
18:59 Общество
Мицкевич: День юриста символизирует сплоченность и открытость профессионального сообщества
18:52 Общество
Все новости
Темы
Рабочие поездки Президента Рабочие поездки Президента
Выбираем вместе Выбираем вместе
К 100-летию образования БССР К 100-летию образования БССР
Право на защиту: советы адвоката Право на защиту: советы адвоката
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Чемпионат КХЛ-2018/2019
Индустриальный парк "Великий камень" Индустриальный парк "Великий камень"
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Вблизи от места проведения саммита G20 произошло землетрясение

В мире 01.12.2018 | 00:30
Фото: USGS
Фото: USGS

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вблизи от столицы Аргентины Буэнос-Айреса, когда в ней находились лидеры стран "Большой двадцатки" (G20), произошло землетрясение. Об этом сообщает издание The Independent.

Эпицентр подземных толчков находился в 33 км к югу от города. Магнитуда землетрясения - 3,8. Его очаг залегал на глубине около 10 км.

Как рассказал в Twitter американский журналист Стивен Херман, в какой-то момент в пресс-центре услышали грохот, а потом в помещении немного закачались люстры.

Саммит G20 проходит в Буэнос-Айресе 30 ноября-1 декабря.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
Аргентина, землетрясение
Версия для печати
Новости рубрики В мире
К списку
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4262 BYN 2.42 BYN 2.43 BYN
USD
2.1316 BYN 2.129 BYN 2.134 BYN
RUB
3.2027 BYN 3.19 BYN 3.2 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

"Ситуация в льноотрасли не радужная" - на какие вопросы Лукашенко ждет ответов от чиновников
Все видео

Фотоновости

Лауреатов высшей юридической премии "Фемида" наградили в Минске
Все фото

Инфографика

Льнопроизводство в Беларуси На территории Беларуси расположено 23 льнозавода. Самым крупным предприятием по производству льняных тканей является Оршанский льнокомбинат.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко "Ситуация в льноотрасли не радужная" - на какие вопросы Лукашенко ждет ответов от чиновников
Лукашенко поручил губернаторам провести в льноводстве эксперимент
"Отступать некуда" - Лукашенко ориентирует руководителей в льняной отрасли на результат
Политика
Цуй Цимин Беларусь и Китай могут учиться друг у друга в процессе развития отношений - Цуй Цимин
Концепцию миграционной политики Союзного государства планируется утвердить в 2019 году
Соглашение о взаимном признании виз между Беларусью и Россией готово к подписанию
Экономика
Фото Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларусь и Египет парафировали дорожную карту сотрудничества на 2019-2020 годы
Украинские горнодобытчики заинтересовались покупкой роботизированных самосвалов БелАЗа
Беларусь планирует привлечь кредит для строительства около 40 энергоисточников на МВТ
Происшествия
Фото УВД Миноблисполкома В Борисовском районе мужчина выстрелил в человека и скрылся в лесу
В деле о незаконных действиях с оружием в воинской части Барановичей появились новые фигуранты
Пассажирка легковушки погибла в столкновении с фурой на МКАД
Общество
Минчанка Ирина Комкова решила жилищный вопрос младшего сына благодаря обычной покупке в "Евроопт"! "Младший просто везунчик: по лотерее - деньги, а теперь жилье получит!" "Наконец-то у сына будет собственное жилье!" Контролер на заводе выиграла квартиру в Минске от "Евроопт"
РЕПОРТАЖ: Перед выходом в мир: как людям с инвалидностью помогают адаптироваться
Сукало: юридическое сообщество внесло достойный вклад в становление белорусской государственности
Регионы
Фото из архива Дни скидок пройдут в торговле Минска в декабре
В Гомеле число новых и отремонтированных лифтов в жилфонде вырастет в 4,5 раза
КГК обратил внимание на недостатки в организации питания в больницах Гродненской области
Спорт
Во время матча "Челси" - ПАОК. Фото из Twitter-аккаунта "Челси" За тур до финиша группового этапа известна половина участников 1/16 финала ЛЕ
Фестиваль единоборств пройдет 23 декабря в "Стайках"
Хоккеист минского "Динамо" Кристиан Хенкель выбран КХЛ для участия в Матче звезд
Технологии
Фото из архива ПВТ утвердил правила работы резидентов с криптовалютами
В Instagram можно будет ограничить доступ к Stories
Эксперт: СМС-идентификация комментаторов - удобный и гарантированный способ
Культура
Лучшие фото БЕЛТА в ноябре
Премьеру балета "Ромео и Джульетта" в Большом предварит встреча с танцевальным критиком
Лучшие игрушки СССР представят на выставке в Минске
Калейдоскоп
Глория Кац. Фото Rodrigo Vaz/FilmMagic Сценарист "Звездных войн" и "Индианы Джонса" скончалась в Лос-Ан­дже­ле­се
Голландец построил копию Ноева ковчега и собирается на нем в Израиль
В Новой Зеландии нашли необычный скелет
Газета 7 дней
Клон уходит за кордон
Путь Генерала
От «Зари» до «Луча»
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Александр ШУМИЛИН. Приоритет – инновационное развитие
Вадзім ЛАКІЗА, Вячаслаў ДАНІЛОВІЧ. Асэнсаванне мінулага – падмурак для будучага
Виктор ЛОВГАЧ. «Передает Гомель»
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия