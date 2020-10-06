6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Великобритания и Канада поддержали заявление РФ, США и Франции по Нагорному Карабаху и призвали положить конец военным столкновениям в регионе. Об этом сообщается на официальном сайте МИД Великобритании.

"Мы твердо поддерживаем заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Призываем все внешние стороны и друзей обоих государств удвоить свои усилия в поддержку прекращения боевых действий и воздерживаться от действий, которые могут усугубить кризис", - говорится в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств двух стран Доминика Рааба и Франсуа-Филиппа Шампаня.

Особое беспокойство, подчеркивается в заявлении, вызывают сообщения об артиллерийских обстрелах в зоне конфликта. "Стороны конфликта должны прекратить насилие и соблюдать соглашение о прекращении огня", - говорится в заявлении.

"Всестороннее урегулирование нагорнокарабахского конфликта назрело. Этого можно добиться только путем переговоров, а не путем военных действий. Все стороны должны срочно вернуться за стол переговоров, чтобы работать над достижением этой цели без предварительных условий", - отмечается в заявлении МИД двух стран.

Президенты России, Франции и США Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Дональд Трамп 1 октября выступили с совместным заявлением, в котором призвали Азербайджан и Армению без предварительных условий возобновить переговоры по Нагорному Карабаху. Это заявление также поддержала канцлер Германии Ангела Меркель. С призывами к сторонам конфликта в Нагорном Карабахе прекратить насилие и возобновить переговоры также выступили генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, представители ЕСПЧ, ОБСЕ.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории идут активные боестолкновения. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.-0-