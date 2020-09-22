Великобритания из-за роста заболеваемости COVID-19 вводит новые ограничения

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22 сентября, Минск / Корр. БЕЛТА /. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 22 сентября объявил о введении новых ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса на территории королевства. Об этом сообщает ВВС.

В Англии будут запрещены собрания группами более шести человек. Теперь бары и рестораны должны будут закрываться в 22:00. Сотрудники магазинов обязуются носить защитные маски. Граждане по возможности должны будут перейти на удаленную работу. Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия самостоятельно определяют свои карантинные меры.

Борис Джонсон отметил, что эти ограничения могут оставаться в силе около полугода. "Этот вирус стал явлением в нашей жизни. И я обязан сказать членам парламента и всей стране, что наша борьба с ним продолжится", - сказал премьер-министр.

В последние недели число заболевших COVID-19 в Британии резко растет. В понедельник научные и медицинские советники правительства предупредили, что если заболевание будет распространяться такими же темпами, как сейчас, то к октябрю в стране могут заболевать до 50 тыс. человек в день.

Число заразившихся коронавирусом во всем мире с начала пандемии превышает 31,2 млн человек, из них заболели и выздоровели 21,2 млн, скончались - 965 тыс.-0-

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