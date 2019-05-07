Великобритания примет участие в выборах в Европарламент

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Великобритания будет участвовать в выборах в Европарламент. Выборы пройдут на территории Соединенного Королевства 23 мая. Об этом сообщает 7 мая ТАСС со ссылкой на главу секретариата кабмина Дэвида Лидингтона.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года - через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Однако депутаты Палаты общин трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которого британский премьер-министр Тереза Мэй достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами. Брюссель ранее предоставил Лондону двойную отсрочку Brexit до 12 апреля и 22 мая. Первая дата предполагала выход Великобритании из ЕС без сделки, а вторая давала дополнительное время для завершения всех формальных процедур по ее ратификации после принятия Палатой общин.

Мэй в итоге не удалось вывести процесс из политического тупика, после чего она направила ЕС повторный запрос о продлении этого срока. По итогам экстренного саммита ЕС 11 апреля было решено отсрочить дату Brexit до 31 октября. Глава британского правительства затем инициировала переговоры с лейбористами, чтобы попытаться заполучить их поддержку в Палате общин и провести согласованную сделку через парламент.-0-