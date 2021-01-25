Великобритания создает международную коалицию по адаптации к изменению климата

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Великобритании в рамках мер по защите окружающей среды создает коалицию по адаптации к изменению климата во всем мире. Об этом британский премьер-министр Борис Джонсон объявил сегодня на саммите по климатической адаптации, организованном Нидерландами в формате видеоконференции, сообщает ТАСС.

"Глядя на все более мощные штормы и циклоны в Бангладеш, повышающуюся температуру и разрушительные лесные пожары в Калифорнии и Австралии, повышение уровня мирового океана, которое грозит оставить тихоокеанские островные государства под водой, мы не можем отрицать тот факт, что изменение климата происходит на наших глазах, ведет к гибели людей и уничтожает экономику", - сказал Борис Джонсон.

По его словам, это означает, что необходимо адаптироваться к климатическим изменениям. "Нужно действовать на опережение, поскольку в таком случае происходящие перемены обойдутся нам не столь дорого: если мы будем сидеть сложа руки в 2021 году, то к 2030 году ежегодные расходы на адаптацию только в развивающихся странах достигнут целых $300 млрд", - отметил премьер-министр. В связи с этим создается международная коалиция по адаптации к изменению климата, которая будет включать Бангладеш, Египет, Малави, Нидерланды, Сент-Люсию, а также ООН.

В декабре 2020 года Великобритания была одним из председателей саммита по амбициозным задачам в области изменения климата, в котором приняли участие 75 глав государств и правительств, руководителей компаний и общественных организаций. В ноябре этого года королевство проведет 26-ю Конференцию участников Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Власти Великобритании хотят добиться нулевого выброса парниковых газов антропогенного происхождения к 2050 году. Правительство приняло решение сокращать объемы выброса парниковых газов в 2019 году, разработав программу под названием "Чистый ноль".-0-