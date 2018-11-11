Венесуэла планирует увеличить мощности по добыче нефти на 1 млн баррелей в сутки в 2019 году

11 ноября, Абу-Даби /БЕЛТА - ТАСС/. Венесуэла, переживающая кризис в нефтяной промышленности, планирует увеличить мощности по добыче нефти на 1 млн баррелей в сутки в 2019 году. Об этом журналистам в кулуарах заседания мониторингового комитета ОПЕК+ сказал министр нефти страны Мануэль Кеведо.

"Мы планируем увеличить добычу. Наша цель - нарастить добывающие мощности на 1 млн баррелей в сутки. Сегодня наша добыча - 1,5 млн баррелей", - сказал министр и добавил, что достичь поставленной цели Венесуэла планирует в следующем году.

По его словам, планы Венесуэлы по увеличению добычи поддерживает Китай, с которым сейчас идут переговоры об инвестициях в объеме $5 млрд в добывающую отрасль.

Также министр нефти отметил, что Венесуэльская государственная компания PDVSA планирует новые совместные проекты с "Роснефтью". "2019 год даст нам хорошие возможности для совместных инвестиций, потому что мы хотим восстановить добычу. А "Роснефть" - один из самых важных партнеров для нас", - сказал Мануэль Кеведо.-0-