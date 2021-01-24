Венецианский карнавал пройдет онлайн

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый Венецианский карнавал в 2021 году пройдет в онлайн-формате. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

Трансляция будет вестись в социальных сетях фестиваля и на телеканале Televenezia с 6 по 7 февраля и с 11 по 16 февраля. Начало каждого действа - в 17.00.

Как сообщает газета La Nuova, в связи со сложной эпидемической ситуацией Венецианский карнавал пройдет в несколько усеченном формате. Так, главные события фестиваля - Полет Ангела, официальные шествия и балы-маскарады - будут отменены.

Для демонстрации костюмов на официальном сайте мероприятия созданы специальные "виртуальные комнаты". Там же можно будет посетить различные семинары и представления, поучаствовать в конкурсах и посмотреть обучающие программы.-0-