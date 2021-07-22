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22 июля 2021, 20:52

Венецию не включили в список находящихся под угрозой объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО

Фото Reuters
Фото Reuters

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Венецию не включили в список находящихся под угрозой объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря решению властей Италии запретить с 1 августа проход больших судов по каналу Джудекка и мимо площади Святого Марка. Об этом объявил министр культуры Италии Дарио Франческини, сообщает ТАСС.

Вопрос о Венеции стоял в повестке дня 44-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО. В июне организация рекомендовала включить город в список объектов Всемирного наследия, которые находятся под угрозой. Отмечалось, что предложение было связано с последствиями массового туризма и с прибытием больших круизных лайнеров в мало приспособленную для них Венецианскую лагуну.

В прошлом власти Италии предпринимали шаги для решения проблемы с заходом туристических лайнеров, однако альтернативный порт для этих судов так и не был определен. Совет Министров страны 13 июля утвердил декрет-закон, запрещающий проход судам, соответствующим хотя бы одному из следующих критериев: валовая вместимость более 25 тыс. т, длина более 180 м, высота более 35 м.

Отмечается, что принятое властями решение не устраивает многочисленные природоохранные организации, которые считают проблему нерешенной. В качестве альтернативы рассматривается вариант с отправкой лайнеров в промышленный порт в Маргере, однако его необходимо реконструировать для приема туристов. Кроме того, для прохода судов с большим водоизмещением в любом случае необходимо провести углубление дна лагуны, что навредит ее уникальной экосистеме.-0-

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