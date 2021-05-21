Венгрия решила отменить комендантский час и обязательное ношение масок

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в стране отменят большинство ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает издание Metropol.

В частности, в стране отменят комендантский час и обязательное ношение масок в общественных местах. Послабления будут введены после того, как число вакцинированных от COVID-19 в стране достигнет 5 млн. На сегодняшний день, по данным правительства, в Венгрии вакцинировано 4,898 млн человек. "За выходные мы достигнем отметки в 5 млн вакцинированных. Это будет означать, что мы победили третью волну коронавируса ", - отметил Виктор Орбан.

Кроме того, в стране планируется снять ограничения на работу магазинов и ресторанов, занятия спортом на свежем воздухе, семейные мероприятия и свадьбы. Также станет возможным проводить мероприятия на свежем воздухе численностью до 500 человек.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, всего в Венгрии зарегистрировано более 800 тыс. случаев заражения коронавирусом. Число летальных исходов из-за COVID-19 в стране превысило 29 тыс.-0-