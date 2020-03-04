Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля новым премьер-министром Украины

Денис Шмыгаль. Фото пресс-службы Кабмина Украины
4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верховная Рада назначила премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля, который до этого занимал должность вице-премьера - министра развития громад и территорий, сообщает Укринформ.
За соответствующее решение проголосовал 291 депутат.
Как сообщалось, бывший премьер-министр страны Алексей Гончарук 3 марта подал заявление об отставке. Верховная Рада Украины сегодня уволила его с должности.-0-
Верховная Рада одобрила отставку премьер-министра Украины
Уточняется, что 3 марта Алексей Гончарук подал в Раду заявление об отставке. На его место планируется назначить действующего вице-премьера, министра развития громад и территорий Дениса Шмыгаля.