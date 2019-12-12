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12 декабря 2019, 09:18

Вертолет Ми-28Н разбился на Кубани

Фото ТАСС
Фото ТАСС

12 декабря, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Ударный вертолет Ми-28Н разбился в Краснодарском крае, сообщили в Минобороны России.

"11 декабря в районе 23.00 (время московское) при выполнении планового учебно-тренировочного полета в темное время суток в сложных метеорологических условиях в Краснодарском крае в районе аэродрома Кореновск потерпел аварию вертолет Ми-28Н", - сказали в ведомстве.

Вертолет полностью разрушен. Уточняется, что оба члена экипажа - пилот и штурман - погибли. Тела опознаны. По словам источника в экстренных службах региона, вертолет нашли на территории воинской части. Полет выполнялся без боекомплекта, на земле разрушений нет.

В Минобороны РФ отметили, что к месту аварии для расследования направили комиссию главного командования ВКС.

Позже были найдены бортовые самописцы потерпевшего крушение вертолета, они в хорошем состоянии. Рассматриваются все версии произошедшего, включая техническую неисправность и человеческий фактор. Полную картину авиационного происшествия можно будет установить только после считывания информации с бортовых самописцев.

Ми-28Н "Ночной охотник" - серийный ударный вертолет, предназначенный для поиска и уничтожения различной техники противника, в том числе танков, а также живой силы и малоскоростных воздушных целей.-0-

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