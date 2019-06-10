Вертолет упал на крышу здания в центре Манхэттена

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вертолет упал на крышу здания в нью-йоркском районе Манхэттен, а затем загорелся, сообщает американский кабельный и спутниковый телеканал новостей
Авария произошла на верху 54-этажного здания, расположенного в северном конце Таймс-Сквер. Помощь людям оказывали пожарные и полицейские. Очевидцы оперативно разместили фотоснимки и видео с места происшествия.
Департамент полиции Нью-Йорка пока не располагает информацией о количестве пострадавших, но отмечается, что было, по крайней мере, одно ранение.-0-
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