Вертолет упал на крышу здания в центре Манхэттена

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вертолет упал на крышу здания в нью-йоркском районе Манхэттен, а затем загорелся, сообщает американский кабельный и спутниковый телеканал новостей CNBC .

Авария произошла на верху 54-этажного здания, расположенного в северном конце Таймс-Сквер. Помощь людям оказывали пожарные и полицейские. Очевидцы оперативно разместили фотоснимки и видео с места происшествия.

Департамент полиции Нью-Йорка пока не располагает информацией о количестве пострадавших, но отмечается, что было, по крайней мере, одно ранение.-0-