Видеоконференцию лидеров G20 отложили из-за разногласий между Китаем и США

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вторая видеоконференция с участием лидеров стран "Большой двадцатки" (G20) была отложена из-за разногласий между Китаем и США по поводу роли Всемирной организации здравоохранения в кризисе с пандемией COVID-19. Об этом сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

Источник издания отметил, что США настаивали на том, чтобы ВОЗ отчиталась о своих ранних действиях в борьбе со вспышкой COVID-19, которая началась на территории Китая и вылилась в пандемию. Китай со своей стороны решительно отказался обсуждать предложения по расследованию действий ВОЗ.

Не исключается, что саммит все же состоится в ближайшее время, если стороны придут к компромиссу и договорятся насчет формулировок, касающихся ВОЗ, в итоговом коммюнике.

Первый саммит лидеров G20 в формате видеоконференции состоялся 26 марта. Его участники договорились выделить $5 трлн для стабилизации мировой экономики в условиях пандемии.-0-