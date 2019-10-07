Видеозаписи расправ исламистов нашли у напавшего на людей в Париже

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французские следователи нашли в квартире экстремиста Микаэля Арпона, на прошлой неделе убившего в парижской префектуре четырех человек, видеозаписи расправ исламистов. Об этом сообщил 7 октября телеканал BFM .

Четыре человека погибли при нападении на полицейский участок в Париже По предварительной версии, мотивом преступления мог стать внутренний конфликт сотрудников разведывательного управления префектуры.

По данным газеты Le Parisien , видеофайлы найдены на флешке, принадлежавшей экстремисту. На ней обнаружены пропагандистские материалы террористической группировки "Исламское государство". Также на флешке были фамилии и адреса его коллег по управлению разведки парижской префектуры, что является секретной информацией.

3 октября в здании префектуры полиции Парижа 45-летний сотрудник Микаэль Арпон, вооружившись кухонным ножом, напал на своих коллег. В результате нападения погибли женщина и трое мужчин, еще одна сотрудница полиции c серьезными ранениями была доставлена в военный госпиталь. Нападавший был застрелен одним из сотрудников полиции во дворе.

Неизвестный совершил вооруженное нападение на полицейский участок в Париже Инцидент произошел сегодня около 13.30 по местному времени на острове Сите. Уточняется, что один из полицейских получил тяжелые ранения. Нападавшего застрелили.

Преступник был специалистом по электронике в управлении разведки парижской префектуры.-0-