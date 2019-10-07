Видеозаписи расправ исламистов нашли у напавшего на людей в Париже

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французские следователи нашли в квартире экстремиста Микаэля Арпона, на прошлой неделе убившего в парижской префектуре четырех человек, видеозаписи расправ исламистов. Об этом сообщил 7 октября телеканал
По данным газеты
3 октября в здании префектуры полиции Парижа 45-летний сотрудник Микаэль Арпон, вооружившись кухонным ножом, напал на своих коллег. В результате нападения погибли женщина и трое мужчин, еще одна сотрудница полиции c серьезными ранениями была доставлена в военный госпиталь. Нападавший был застрелен одним из сотрудников полиции во дворе.
Преступник был специалистом по электронике в управлении разведки парижской префектуры.-0-