Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актера Виктора Проскурина, умершего в возрасте 68 лет, похоронили сегодня на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщила ТАСС жена артиста Ирина Хонда.

Умер актер Виктор Проскурин Стал широко известен массовому теле- и кинозрителю после исполнения ролей Гены Ляпишева в телефильме "Большая перемена" и капитана погранвойск Александра Блинова в кинофильме "Выйти замуж за капитана".

Прощание прошло в Театральном институте имени Бориса Щукина, который окончил актер. На мероприятии присутствовали десятки друзей, коллег артиста и поклонников его творчества. После этого прошло отпевание в церкви Николая Чудотворца на Щепах.

Виктор Проскурин родился 8 февраля 1952 года. В 1973 году окончил Театральное училище имени Бориса Щукина и получил предложение от Марка Захарова перейти в Московский театр Ленинского комсомола.

Известность в московских театральных кругах принесла актеру роль Сергея Луконина в спектакле "Парень из нашего города" по пьесе Константина Симонова, которую он сыграл в 1977 году. Массовому зрителю Виктор Проскурин стал известен после ролей Гены Ляпишева в телефильме "Большая перемена" и капитана погранвойск Александра Блинова в кинофильме "Выйти замуж за капитана".-0-