Вице-канцлер Австрии объявил об отставке

18 мая, Вена /БЕЛТА - ТАСС/. Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе объявил сегодня об уходе в отставку на фоне публикации германскими СМИ видеозаписи с его участием, на которой идет речь о возможных тайных финансовых сделках в обход австрийской счетной палаты перед парламентскими выборами в 2017 году.

"Моя персона не должна стать причиной для предлога в подрыве работы этого правительства, потому что именно это было целью этой грязной кампании. Я сегодня провел беседу с канцлером Себастьяном Курцем и предложил свою отставку с позиции вице-канцлера Австрийской Республики. Он примет это прошение", - сказал Хайнц-Кристиан Штрахе.

В пятницу германские издания Der Spiegel и Suddeutsche Zeitung опубликовали видеозапись, на которой лидер Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе якобы обещал предполагаемой богатой россиянке упростить доступ к госконтрактам в Австрии в обмен на финансирование избирательной кампании своей партии перед парламентскими выборами в 2017 году.

Эта видеозапись вызвала политический скандал в Австрии. Счетная палата республики потребовала от Австрийской партии свободы прояснить заявления ее председателя. Верховная прокуратура Австрии также занялась проверкой сведений о тайном финансировании Австрийской партии свободы.-0-