Вице-канцлер ФРГ: Германия зависит от российского газа примерно на 55%

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основные объемы газа из России в Германию поступают не через территорию Украины и Польши, а по трубопроводу "Северный поток - 1". Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на выступление на пресс-конференции вице-канцлера, министра экономики и защиты климата ФРГ Роберта Хабека.

"Мы имеем дело с ситуацией, когда используются все договоренности о поставках. Германия зависит примерно на 55% от российского газа", - сказал он, отметив, что возможности ФРГ по диверсификации путей поставок расширились.

"Все договоры о поставках газа из России соблюдаются, но, правда, эти поставки осуществляются больше не по трубопроводу на Украине, не через Польшу по "Ямалу - Европе". Большая часть поступает по "Северному потоку - 1", - отметил он.

Министр указал, что рынок газа в Германии полностью дерегулирован, то есть, по его словам, нет возможности для государственного вмешательства в него, а также отсутствуют государственные резервы голубого топлива. Он заметил, что в свете опыта нынешней зимы, когда заполненность подземных хранилищ газа находится на исторически низком уровне, следует впредь принять меры по недопущению повторения такой ситуации. Среди мер, которые он предложил, - обязать наполнять подземные хранилища соответствующими объемами газа и диверсифицировать пути поставок.-0-