Власти Австралии создадут спецфонд для развития стран Тихоокеанского региона

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Австралии планируют создать специальный фонд для развития инфраструктуры стран Тихоокеанского региона. Об этом сообщает информагентство Australian Associated Press.
Согласно заявлению премьер-министра Австралии Скотта Моррисона новый фонд будет выдавать гранты и долгосрочные займы для приоритетных проектов в сфере телекоммуникации, энергетики, транспорта и водоснабжения. "Австралия крайне заинтересована в развитии юго-западной части Тихого океана - безопасной, экономически стабильной и суверенной части мира", - отметил он.
Кроме того, в ближайшее время Австралия планирует открыть дипломатические представительства в Палау, на Маршалловых островах, во Французской Полинезии, на острове Ниуэ и на Островах Кука.
Ожидается, что Моррисон объявит о новой политике правительства в Тихоокеанском регионе на форуме АТЭС, который пройдет в Папуа - Новой Гвинее 15-17 ноября.-0-
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