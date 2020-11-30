Власти Австралии требуют от КНР удалить скандальное фото в Twitter

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Удалить из Twitter поддельную фотографию австралийского солдата, который держит нож у горла афганского ребенка, потребовал от правительства Китая премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, сообщает ABC.

Согласно данным вещательной корпорации, публикация была размещена на странице представителя МИД КНР Чжао Лицзяня. "Австралия ждет извинений от правительства Китая за размещение этой отвратительной публикации, а также требует ее немедленного удаления. Такой поступок в высшей степени возмутителен и ничем не может быть оправдан. Китайскому правительству должно быть стыдно за свои действия, - заявил Скотт Моррисон. - Бесспорно, в отношениях между Китаем и Австралией существует напряженность, но снимать ее нужно не таким способом".

События разворачиваются на фоне расследования военных преступлений, которые совершили австралийские спецназовцы во время войны в Афганистане. Судья штата Новый Южный Уэльс Пол Бреретон 19 ноября опубликовал доклад, где рассказывается о жестокости по отношению к безоружным людям и гражданским лицам со стороны военных. В документе содержатся обвинения в 39 убийствах и жестоком обращении с людьми. По представленным данным, преступления были совершены не в условиях боя или активных военных операций. Обвинения выдвинули против 25 действующих и бывших служащих.

Командующий Вооруженными Силами Австралии генерал Ангус Кэмпбелл принес извинения народу Афганистана и подчеркнул, что в австралийских войсках произойдут "значительные оперативные и организационные изменения". Те воинские части и подразделения, которые упомянуты в докладе, будут реформированы или расформированы, а в отношении служащих командование примет "решение в индивидуальном порядке". Награды и звания, которые получили некоторые солдаты и офицеры после службы в Афганистане с 2007 по 2015 год, планируют аннулировать.

Кроме того, ранее корпорация ABC сообщила, что по меньшей мере 10 австралийских спецназовцев получили уведомления об увольнении, а дела еще 19 человек переданы в Федеральную полицию Австралии для уголовного расследования.-0-