Власти Франции одобрили проект восстановления деревянного каркаса крыши Нотр-Дама

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная комиссия по наследию и архитектуре Франции одобрила проект восстановления деревянного каркаса крыши Собора Парижской Богоматери, который был уничтожен во время пожара в апреле 2019 года, сообщает ТАСС.

В июле прошлого года специалисты заявили, что изучают несколько проектов восстановления каркаса крыши, состоявшего из дубовых балок и сооруженного в XIII веке. "По итогам рассмотрения различных вариантов эксперты пришли к выводу, что так называемый "деревянный лес" собора должен быть восстановлен в соответствии с его историческим обликом", - отметили в комиссии.

Генерал Жан-Луи Жоржелен, который курирует реставрацию Нотр-Дама, приветствовал одобрение властями данного проекта. "Получив разрешение от комиссии, мы наконец можем приступить к восстановлению деревянных перекрытий, - сказал он. - Я рад, что обнародованное заключение специалистов соответствует тому проекту, который мы изначально отстаивали".

Сильный пожар вспыхнул в соборе Нотр-Дам вечером 15 апреля 2019 года. Как установило следствие, возгорание произошло в районе шпиля, где за несколько часов до этого проводился ремонт. Пламя полностью уничтожило деревянную крышу и шпиль, который упал и догорал затем на полу собора. Огонь удалось полностью потушить лишь утром следующего дня.

Президент Франции Эммануэль Макрон распорядился отреставрировать Нотр-Дам за пять лет. В ноябре прошлого года специалисты смогли демонтировать строительные леса, находившиеся вокруг центральной части собора еще до пожара. От огня металл расплавился, что создало угрозу обрушения этой конструкции на базилику.

В декабре 2020 года завершили демонтаж старинного органа для реставрации. Сейчас укрепляют конструкции собора. В нынешнем марте стало известно, что архитекторы отобрали около тысячи вековых дубов во французских лесах для восстановления шпиля. Начать его реконструкцию намерены осенью 2022 года.-0-