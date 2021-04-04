Власти Франции прогнозируют рост дефицита госбюджета до 9% ВВП

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Франции вынуждены предусмотреть увеличение размера дефицита госбюджета до 9% ВВП в связи с низкими темпами экономического развития. Об этом министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил сегодня в интервью радиостанции "Эр-те-эль", сообщает ТАСС.

"В настоящее время мы прогнозируем дефицит госбюджета на 2021 год в размере 9% от ВВП вместо ранее ожидавшихся 8,5%, которые фигурировали в начальном варианте проекта закона о бюджете. Также мы прогнозируем, что размер государственного долга страны увеличится в 2021 году с показателя в 115% ВВП до 118%", - сказал Брюно Ле Мэр.

Ранее в воскресенье министр заявил в интервью газете "Журналь дю диманш", что новые ограничительные меры по COVID-19 скажутся на экономике Франции и приведут в 2021 году к снижению ее ВВП на 1 п.п. до уровня в 5%. "Это механически отразится на дефиците бюджета и размере госдолга", - пояснил теперь он, выступая в эфире радиостанции.

В то же время он заверил граждан, что у Франции нет трудностей с получением на мировом рынке кредитов под низкий процент и что основы ее экономики остаются прочными.-0-