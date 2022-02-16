Власти ФРГ и Австрии в марте отменят большинство антиковидных ограничений

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти ФРГ и Австрии планируют отменить большинство антиковидных ограничений в марте, сообщает ТАСС.

Канцлер Германии Олаф Шольц и главы федеральных земель согласовали план постепенного смягчения ограничений, которые действуют из-за пандемии коронавируса. Большинство таких ограничений будет снято к 20 марта при условии, что не будут переполнены клиники.

"К 20 марта будут сняты все существенные ограничения общественной, культурной и экономической жизни. Останутся в силе базовые правила, такие как ношение медицинских масок", - говорится в заявлении правительства ФРГ.

Еще раньше, 15 марта, планируют отменить большую часть социальных ограничений, действующих в стране в связи с распространением коронавируса, в Австрии. "Прогнозы показывают, что мы осторожно и продуманно, но в то же время настойчиво можем постепенно возвращаться к нормальной жизни, - заявил федеральный канцлер республики Карл Нехаммер. - С 15 марта большая часть ограничений, осложняющих жизнь гражданам Австрии, будет отменена".

Ограничения будут сниматься в несколько этапов. С 19 февраля пользоваться общественным транспортом, посещать рестораны, отели и спорткомплексы можно будет не только переболевшим и привитым, но и при отрицательном результате теста на ковид. С 22 февраля эти же критерии будут распространены на въезжающих в страну. Исключением станут прибывающие из стран, которые внесены Минздравом Австрии в список распространения мутаций коронавируса. С 5 марта намечено отменить ограничения продолжительности работы ресторанов и проведения общественных мероприятий. Масочный режим в помещениях станет носить не обязательный, а рекомендательный характер, за исключением магазинов, аптек, банков, отделений почты.-0-