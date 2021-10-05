Власти Испании одобрили введение бустерной дозы вакцины людям старше 70 лет

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Испании разрешили введение бустерной дозы вакцины от нового коронавируса людям старше 70 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав королевства.

По информации ведомства, было принято решение "расширить группу лиц, которым следует ввести бустерную дозу вакцины от COVID-19, на людей старше 70 лет". Они смогут получить новую дозу препарата от ковида с конца октября. Речь идет о прошедших полную вакцинацию от коронавируса не менее шести месяцев назад.

Ранее в стране также одобрили введение дополнительной дозы вакцины от COVID-19 для постояльцев домов престарелых, людей с иммуносупрессией, а также для находящихся в группе риска в случае заболевания ковидом.

С начала распространения коронавирусной инфекции в Испании было выявлено более 4,9 млн случаев заражения, свыше 86,5 тыс. пациентов умерли. В конце декабря прошлого года в стране началась кампания по вакцинации. Сейчас 77,5% испанцев уже полностью привиты от коронавируса. В настоящее время темпы распространения инфекции в стране замедлились.-0-