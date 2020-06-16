Власти Испании выделят 2,5 млрд евро на поддержку туризма

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Испании утвердило план помощи туристической отрасли, которая сильно пострадала из-за пандемии коронавируса нового типа, на сумму 2,5 млрд евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Europa Press.

"Власти ожидают, что открытие границ между странами Европы поспособствует оживлению туризма. Речь идет об одном из важнейших секторов нашей экономики", - приводит агентство слова министра финансов королевства Марии Хесус Монтеро.

Ранее власти Испании представили план поддержки автомобильной отрасли на 3,75 млрд евро.-0-