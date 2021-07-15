Власти ЮАР из-за беспорядков впервые за десятилетия планируют призвать резервистов

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти ЮАР планируют призвать резервистов впервые за десятилетия. Это связано с беспорядками, которые быстро переросли в волну грабежей торговых центров, магазинов и складов, сообщает The Guardian.

По официальным данным, с начала беспорядков погибли 72 человека и более 3 тыс. были арестованы.

Орган регулирования потребительских товаров Южной Африки заявил, что было разграблено более 800 розничных магазинов, а в Квазулу-Натал были украдены или уничтожены товары на сумму от $400 млн до $1 млрд. Разрушены, повреждены или разграблены более 200 торговых центров. Беспорядки, которые в основном произошли в провинциях Гаутенг и Квазулу-Натал, нарушили доставку различных товаров и оказание различных услуг по всей Южной Африке.

Президент Сирил Рамафоса встретился с лидерами политических партий и предупредил, что в некоторых частях страны "вскоре могут начаться перебои с продуктами, лекарствами, топливом из-за серьезного нарушения логистики ". Он отметил, что развертывание армии обойдется для страны чрезвычайно дорого и это ложится дополнительным бременем на неустойчивую экономику Южной Африки.

В начале для наведения порядка и сдерживания мародеров и протестующих было привлечено в помощь полиции 2,5 тыс. военных, но в связи с ростом массовых беспорядков количество военных было увеличено до 25 тыс.

Беспорядки в стране начались 8 июля после объявления о заключении в тюрьму бывшего президента Джейкоба Зумы, приговоренного к 15 месяцам тюрьмы за неуважение к правосудию.-0-