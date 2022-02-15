Власти Канады готовы применить закон о ЧС для прекращения протестов дальнобойщиков

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Канады готово применить ранее никогда не использовавшийся закон о чрезвычайных ситуациях, чтобы прекратить протесты против коронавирусных ограничений, которые проводят по всей стране дальнобойщики и их сторонники. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо, сообщает ТАСС.

"Федеральное правительство прибегнет к закону о чрезвычайных ситуациях", - сказал он, подчеркнув, что эта мера необходима для прекращения протестов. Джастин Трюдо добавил, что действие закона будет ограничено по времени и географически. В частности, он будет применяться в местах протестов. Речь о привлечении армии не идет, подчеркнул премьер-министр.

Данный закон был принят в 1988 году. Он дает федеральному правительству дополнительные полномочия в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. В частности, опираясь на него, власти могут запретить публичные собрания, передвижение граждан по стране или использование гражданами федеральной или иной собственности. Максимальный штраф за неисполнение требования составляет $5 тыс. и/или до пяти лет тюрьмы. Закон не позволяет федеральному правительству брать на себя функции управления других уровней власти.

Для вступления в силу закона правительство должно в течение семи дней представить его на рассмотрение парламента. Срок действия закона в случае его принятия рассчитан на 30 дней, если за этот срок ситуация не улучшиться, то его действие будут пролонгировано.

Акция протеста началась в Оттаве перед зданием парламента страны 29 января и продолжается до сих пор. Манифестанты требуют от федеральных и региональных властей отменить все ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Аналогичные акции, но не столь продолжительные, проходили в Торонто, Квебек-Сити, Виннипеге, Эдмонтоне и Ванкувере.

С конца января блокирована канадско-американская граница на одном из контрольных пунктов между провинцией Альберта и штатом Монтана, в настоящее время блокирована граница в районе провинции Манитоба и штата Северная Дакота. Попытка блокирования границы была и в провинции Британская Колумбия. 7 февраля водители грузовиков перекрыли движение по мосту Амбассадор, по которому транспортируют до 25% всех грузов из США в Канаду. Движение по мосту было восстановлено только 13 февраля.-0-