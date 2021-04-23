Власти Кипра объявили о введении самого жесткого карантинного режима с начала эпидемии

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кабинет министров Республики Кипр из-за усугубления эпидобстановки в стране решил ввести самый жесткий карантинный режим за всю эпидемию COVID-19. Об этом заявил по завершении заседания правительства министр здравоохранения Константинос Иоанну, сообщает ТАСС.

"Растущее число случаев инфекции в сочетании с интенсивным прессингом на систему здравоохранения из-за большого количества госпитализаций инфицированных не может оставить нас равнодушными и требует сложных решений и радикальных мер, чтобы остановить распространение вируса", - пояснил Константинос Иоанну.

Пока новый режим вводится на две недели - с 26 апреля по 9 мая. В этот период на острове на два часа продлится комендантский час: он будет начинаться не с 23.00, как сейчас, а с 21.00 и завершаться в 5.00 следующего дня. Закроются все промтоварные магазины, помещения ресторанов и кафе, однако предприятия общественного питания смогут торговать едой либо навынос, либо путем доставки на дом. Число разрешенных после отправки СМС на специальный номер выходов из дома будет сокращено с двух до одного в сутки. Поездки на работу, к врачу, ветеринару, а также посещение аптеки не будут учитываться.

Будут закрыты театры, кинотеатры, парикмахерские, салоны красоты, спортзалы, танцевальные и музыкальные школы. Участие в свадебных церемониях, крестинах и похоронах смогут принимать не более 10 человек. Церковные службы будут проводиться без прихожан, за исключением пасхального богослужения с 1 мая на 2 мая, когда во внутренние помещения храмов смогут войти до 50 человек. В эту ночь комендантский час начнется на четыре часа позже. Также в эти дни прихожане смогут собираться во время богослужений возле храмов при соблюдении необходимых санитарных протоколов. В другое время любые социальные мероприятия с физическим присутствием людей будут запрещены. В частных компаниях на рабочих местах смогут находиться не более 20% персонала.

На Кипре повсеместное распространение получил британский штамм нового коронавируса, отличающийся более быстрым распространением. Суточный прирост инфицированных приблизился к 1 тыс. человек и, по мнению членов научно-консультативного комитета при Минздраве, в ближайшие дни, скорее всего, превысит этот порог.-0-