Власти Кубы снимут с ноября ограничения на передвижение между провинциями

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство Кубы приняло решение ослабить ограничения на передвижение граждан между провинциями с ноября на фоне снижения заболеваемости коронавирусом в республике, сообщает ТАСС со ссылкой на новостной портал Cubadebate.

В частности, 20 октября начнется продажа билетов на междугородные автобусы, а также поезда и самолеты по маршрутам внутри страны. Поездки жители острова без прохождения контроля на границах провинции смогут осуществлять с 1 ноября. В настоящий момент для поездок в другие регионы требуется разрешение властей соответствующих провинций.

На фоне снижения заболеваемости руководство кубинской столицы приняло решение открыть доступ к пляжам, разрешить спортивным клубам и бассейнам возобновить работу. Также сняты ограничения на работу ресторанов и сокращено время действия комендантского часа. Власти изучают возможность открытия галерей, библиотек, музеев, снятия ограничений на проведение крупных мероприятий на свежем воздухе и в помещениях.

Всего на Кубе зарегистрировано 932 768 случаев инфицирования коронавирусом и 8 037 летальных исходов. Из 11 млн кубинских граждан к настоящему времени полный курс вакцинации местными препаратами Abdala и Soberana 02 прошли около 6,5 млн человек. Руководство острова планирует завершить вакцинацию населения к концу этого года.-0-