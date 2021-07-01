Власти Кувейта возобновили авиасообщение с 12 странами

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Кувейта возобновили с четверга авиасообщение с 12 иностранными государствами после почти годового перерыва из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Вновь разрешены полеты в Австрию, Боснию и Герцеговину, Великобританию, Францию, Германию, Грецию, Испанию, Италию, Киргизию, Нидерланды, США и Швейцарию.

Кувейт ввел частичный запрет на авиасообщение с иностранными государствами в августе 2020 года.

На 30 июня в Кувейте было зарегистрировано 356 687 случаев заражения коронавирусом, из них 1969 закончились летальным исходом, 336 122 больных выздоровели.

В эмирате одобрены препараты от коронавируса американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, британско-шведской фирмы AstraZeneca, а также американских компаний Moderna и Johnson & Johnson. Помимо этого, в начале июня Минздрав страны одобрил использование препарата сотровимаб (VIR-7831) британской фармацевтической компании GSK (GlaxoSmithKline и ее американского партнера Vir Biotechnology для лечения COVID-19.

24 декабря в Кувейте началась массовая вакцинация, в стране были развернуты специальные пункты, где на основе предварительной регистрации могут привиться как местные жители, так и иностранцы. Тогда же было объявлено, что эмират будет ввозить из-за рубежа новые партии вакцин каждый месяц.-0-