Власти Москвы планируют к лету минимизировать ограничения из-за COVID-19

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Москвы надеются к лету минимизировать ограничения из-за коронавируса. Об этом заявил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов, сообщает газета "Известия".

"Мы надеемся, что при соблюдении, сохранении текущей ситуации с распространением коронавируса нам удастся к лету прийти к минимальным ограничениям", - сказал Владимир Ефимов.

Он добавил: гостиничный бизнес и сфера культурно-массовых мероприятий могут вернуться к прежним условиям работы, когда будут сняты ограничения на передвижение.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что основные ограничения могут снять в России к концу мая. Она также порекомендовала не спешить с отменой масочного режима.-0-