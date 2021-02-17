Власти Нидерландов вернули комендантский час, отмененный окружным судом

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Апелляционный суд Гааги оставил в силе действующий в Нидерландах режим комендантского часа, решение об отмене которого 16 февраля принял окружной суд города. С ходатайством обратились власти страны, для которых заключение окружного суда стало полной неожиданностью, сообщает Euronews.

В апелляционном суде заявили, что постановление о введение комендантского часа учитывает интересы государства. Слушания по существу дела запланированы на пятницу.

Иск в окружной суд направил фонд "Правда о вирусе", в котором утверждают, что коронавирус не представляет серьезной опасности. Решение окружного суда Гааги об отмене комендантского часа основывается на том факте, что правительство неправильно применило специальный закон, позволяющий вводить меры для борьбы с коронавирусом без формального одобрения со стороны парламента, если в этом есть срочная необходимость. По мнению судей, в данном вопросе не было срочности, поэтому решение должно было быть официально одобрено главным законодательным органом страны.

Государство подало апелляцию на это решение, а также в срочном порядке запросило приостановить его исполнение по крайне мере до того, как апелляционный суд вынесет свой вердикт.

Премьер-министр страны Марк Рютте призвал население придерживаться комендантского часа. "Наша цель - взять распространение коронавируса под контроль, чтобы мы смогли получить обратно все наши свободы. Именно для этого мы ввели режим комендантского часа, и сегодня ничего не изменилось", - заявил Марк Рютте.

С середины декабря в Нидерландах был введен практически тотальный локдаун - один из самых строгих в Европе. Недовольство карантинными мерами выливается в уличные беспорядки по всей стране.-0-