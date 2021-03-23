Власти Нигерии объявили о создании двух вакцин от COVID-19

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые Нигерии разработали две вакцины от COVID-19, которые должны пройти клинические испытания и сертификацию, сообщает газета Vanguard.

Глава президентской целевой группы по борьбе с коронавирусом, секретарь федерального правительства Нигерии Босс Мустафа заявил, что нигерийские ученые произвели по крайней мере две местные вакцины против COVID-19, которые ожидают клинических испытаний и сертификации. По его словам, это долгожданное событие откроет новые горизонты для научных открытий и повысит моральный дух и имидж медицинской индустрии в стране.

Как известно, в Африке были вакцинированы уже более семи миллионов человек. В ближайшие недели в страну должны поступить 16 млн доз вакцины AstraZeneca.-0-