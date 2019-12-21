Власти Новой Зеландии изъяли из оборота более 60 тыс. единиц огнестрельного оружия

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 60 тыс. единиц огнестрельного оружия было изъято из обращения в Новой Зеландии в рамках ужесточения национального законодательства, регулирующего оборот оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы правоохранительного ведомства.

Владение полуавтоматическим оружием, штурмовыми винтовками, а также деталями и боеприпасами к ним было запрещено в Новой Зеландии 12 апреля этого года после теракта в мечетях Крайстчерча. Правительство страны отвело шестимесячный срок для всех владельцев попавшего под запрет оружия, чтобы они смогли сдать его властям и получить компенсацию, если оружие покупалось на законных основаниях, или избежать ответственности, если оно было приобретено без разрешения. Программа выкупа стартовала 12 июля и была завершена в полночь 20 декабря.

В то же время гражданам, незаконно владеющим полуавтоматическим оружием и штурмовыми винтовками, грозит уголовное преследование и тюремное заключение на срок до пяти лет.-0-