Власти Новой Зеландии изъяли из оборота более 60 тыс. единиц огнестрельного оружия

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 21 декабря 2019
Минск Сплошная облачность +5°C
Версия для слабовидящих
Новости
15:44 ФОТОРЕПОРТАЖ: Городской отборочный этап Национального конкурса красоты "Мисс Беларусь" прошел в Гомеле Регионы
15:30 В Национальном аэропорту Минск задержан крупный мошенник из Гомеля Происшествия
15:03 Хоккейная команда Президента Беларуси победила дружину Минской области на любительском турнире Спорт
14:17 В Беларуси серьезно переоснастят медучреждения всех уровней Общество
14:11 Елена Кручинкина и Антон Смольский заняли 12-е место в сингл-миксте на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе Спорт
14:00 Максим Густик занял 4-е место на этапе КМ по фристайлу в Китае Спорт
13:52 Дрожжа вручил новогодние подарки воспитанникам Глусской санаторной школы-интерната Регионы
13:47 Жительница Гродно пыталась незаконно ввезти из Польши 8 планшетов Происшествия
13:38 Александра Романовская выиграла серебро этапа КМ по фристайлу в Китае Спорт
13:29 От АПК до образования - Гомельская и Кировская области подписали пакет соглашений Регионы
13:21 Новая котельная повысит надежность теплоснабжения Костюковичей Регионы
12:56 Власти Новой Зеландии изъяли из оборота более 60 тыс. единиц огнестрельного оружия В мире
12:53 Минздрав передал РНПЦ "Мать и дитя" средства на закупку двух реанимобилей Общество
12:30 Минское "Динамо" с крупным счетом проиграло "Адмиралу", потерпев девятое поражение подряд в чемпионате КХЛ Спорт
12:13 Оператор "Северного потока - 2" подтвердил приостановку строительства газопровода В мире
11:47 В Минске лжеработник ЖЭСа проник в квартиру и напал на девушку Происшествия
11:20 В Верхнедвинском районе микроавтобус съехал в кювет и перевернулся Происшествия
11:10 Мужчина упал в вентиляционную шахту жилого дома в Витебске Происшествия
11:07 РЕПОРТАЖ: Источник света и тепла - о производстве энергии на Гомельской ТЭЦ-2 Регионы
11:03 "Старый" Новый год, или Новый год из прошлого в фото БЕЛТА - ОЧЕРЕДНАЯ ПЯТЕРКА Общество
11:00 Новое футбольное поле открылось в Партизанском районе Минска Регионы
10:48 В Беларуси изъята самая крупная партия героина Происшествия
10:45 До +10°С и дожди ожидаются в Беларуси 22 декабря Общество
10:30 Вступили в силу санкции США против "Северного потока - 2" и "Турецкого потока" В мире
10:18 Автобус упал с обрыва на северо-востоке Китая В мире
10:04 Трамп подписал законопроекты о финансировании работы правительства на $1,4 трлн В мире
09:53 За подарками и угощениями: новогодние ярмарки у Комаровки и на Кальварийской открываются в Минске Регионы
09:41 Дед Мороз приедет в Бобруйск на поезде Регионы
09:12 Неизвестный открыл стрельбу в Торонто В мире
09:12 Шесть человек эвакуированы на пожаре в Полоцке Происшествия
Все новости
Все новости
В мире
21 декабря 2019, 12:56

Власти Новой Зеландии изъяли из оборота более 60 тыс. единиц огнестрельного оружия

Фото mir24.tv
Фото mir24.tv

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 60 тыс. единиц огнестрельного оружия было изъято из обращения в Новой Зеландии в рамках ужесточения национального законодательства, регулирующего оборот оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы правоохранительного ведомства.

Владение полуавтоматическим оружием, штурмовыми винтовками, а также деталями и боеприпасами к ним было запрещено в Новой Зеландии 12 апреля этого года после теракта в мечетях Крайстчерча. Правительство страны отвело шестимесячный срок для всех владельцев попавшего под запрет оружия, чтобы они смогли сдать его властям и получить компенсацию, если оружие покупалось на законных основаниях, или избежать ответственности, если оно было приобретено без разрешения. Программа выкупа стартовала 12 июля и была завершена в полночь 20 декабря.

В то же время гражданам, незаконно владеющим полуавтоматическим оружием и штурмовыми винтовками, грозит уголовное преследование и тюремное заключение на срок до пяти лет.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
оружие
Новости рубрики В мире
Фото maritime-executive.com Оператор "Северного потока - 2" подтвердил приостановку строительства газопровода
Фото ТАСС Вступили в силу санкции США против "Северного потока - 2" и "Турецкого потока"
Фото vesti.az Автобус упал с обрыва на северо-востоке Китая
Дональд Трамп. Фото Reuters Трамп подписал законопроекты о финансировании работы правительства на $1,4 трлн
Фото @RadioCanadaInfo/twitter.com Неизвестный открыл стрельбу в Торонто
Фото Reuters В Северной Каролине конфликт между сотрудниками закончился стрельбой
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: Беларусь и Россия концептуально договорились по энергоносителям, цены определят в ближайшие дни
Официально принято решение о председательстве Беларуси в органах ЕАЭС в 2020 году
Утверждена Государственная инвестиционная программа на 2020 год
Кочанова: взрослым важно в ежедневных заботах помнить о тех, кто нуждается в помощи и поддержке
Топ-новости
Хоккейная команда Президента Беларуси победила дружину Минской области на любительском турнире
Китай перечислил Беларуси 3,5 млрд юаней кредита
"Старый" Новый год, или Новый год из прошлого в фото БЕЛТА - ОЧЕРЕДНАЯ ПЯТЕРКА
В Беларуси серьезно переоснастят медучреждения всех уровней
Александра Романовская выиграла серебро этапа КМ по фристайлу в Китае
РЕПОРТАЖ: Источник света и тепла - о производстве энергии на Гомельской ТЭЦ-2
Лидеры стран ЕАЭС подписали соглашение о пенсионном обеспечении в союзе
ФОТОРЕПОРТАЖ: Городской отборочный этап Национального конкурса красоты "Мисс Беларусь" прошел в Гомеле
Гороскоп на неделю с 23 по 29 декабря
РЕПОРТАЖ: В ожидании праздника - как выбрать и дольше сохранить живую елку
Беларусь готова в любой день подписать пакет соглашений с Европейским союзом - МИД
ФОТОРЕПОРТАЖ: В Гродно прошел конкурс красоты среди работниц ЖКХ "Супер Леди - 2019"
ФОТОФАКТ: В Минске у ратуши установили необычную елку из 86 шаров
ФПБ организует горячие линии для мониторинга применения новой системы оплаты труда бюджетников
БЖД назначила 215 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.