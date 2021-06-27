Власти Швейцарии намерены вакцинировать до 80% населения страны

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Швейцарии ставят целью вакцинировать от коронавируса не менее 80% населения в целях защиты от опасного штамма "Дельта", обладающего более высокой заразностью, чем первоначальный SARS-CoV-2. Об этом сообщает портал МИР 24.

Изначально федеральное управление здравоохранения Швейцарии оценивало необходимый охват населения прививками для достижения коллективного иммунитета в 60-70%. Но быстрое распространение в мире штамма "Дельта" который гораздо более заразен чем изначальный вариант инфекции, вынудило власти пересмотреть параметры вакцинации. В стране ждут четвертую волну коронавируса и считают, что чем больше будет вакцинированных граждан, тем меньше будет заражений.

Сейчас в стране превалирует штамм "Альфа", который первоначально был зафиксирован в Великобритании, индийский штамм "Дельта" диагностируется у 9% заболевших.

К настоящему времени две дозы прививки получили 32% граждан Швейцарии, 16% получили одну дозу.