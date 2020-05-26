Власти США рассчитывают провести саммит G7 в очном формате

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти США считают, что саммит лидеров стран Группы семи (G7) получится провести в стране в конце июня в очном формате. Об этом пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни сообщила на брифинге для журналистов, передает ТАСС.

"Я не знаю, будет ли это последняя неделя июня, но ближе к концу июня", - сказала Макинэни. "Цель - провести его здесь, в Белом доме", - добавила она.

Как сообщила Макинэни, президент США Дональд Трамп считает, что саммит может быть образцом возвращения к привычной жизни после карантина.-0-