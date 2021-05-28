Власти тайской Паттайи отменят с 1 октября карантин для привитых туристов

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти тайской Паттайи отменят с 1 октября обязательный карантин для прибывающих туристов. Это правило будет касаться только вакцинированных путешественников. Об этом информирует портал МИР 24 со ссылкой на мэра Паттайи Сонтайя Кунплом.

Власти рассчитывают, что к началу октября будут привиты 70% местного населения и работников туризма. При этом туристы должны будут оставаться в течение недели на территории курортов Банг-Ламунг и Саттахип. В свою очередь детям нужно будет пройти ПЦР-тест не ранее, чем за трое суток до поездки.

При этом въезд разрешается только гостям из стран с низким уровнем риска. Перечень определяется здравоохранением Таиланда.