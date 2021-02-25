Власти Украины предписали заблокировать более 400 сайтов

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине предписали заблокировать 426 сайтов - как украинских, так и российских, сообщается на сайте Национальной комиссии Украины, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.
Следственный отдел Голосеевского управления полиции Главного управления Национальной полиции в Киеве направил письмо Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, с требованием заблокировать работу 426 сайтов. Основанием стало решение суда, по которому на имущественные права интеллектуальной собственности, возникающие у пользователей интернета при использовании 426 сайтов, накладывается арест.
Среди ресурсов, которые требуют заблокировать, - сайт РБК, LiveJournal, газета "Аргументы недели" и др.-0-