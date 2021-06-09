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09 июня 2021, 18:59

Власти Женевы запретили полеты БПЛА в связи с саммитом России и США

Фото NASA
Фото NASA

Власти Женевы запретили с 14 по 17 июня полеты беспилотных летательных аппаратов над городом и всей территорией Женевского кантона в связи с проведением 16 июня саммита России и США, со ссылкой на информацию кантонального правительства - Государственного совета сообщает ТАСС.

В зону безопасности, где будет действовать особый режим контроля, включены набережные Женевского озера и акватория между ними, а также парки Ла-Гранж и О-Вив, где, как ожидается, пройдет встреча президентов двух стран.

"С 6:00 14 июня по 24:00 17 июня полеты над всей территорией Республики и кантона Женева и над женевскими водами запрещены для всех воздушных беспилотных аппаратов", - говорится в постановлении правительства. Парки Ла-Гранж и О-Вив будут закрыты с 11 по 17 июня.

В день саммита с четырех часов утра до полуночи будет заблокировано дорожное движение на ряде улиц, а также закрыт доступ для пешеходов. Местным фирмам рекомендовано перевести сотрудников на работу удаленно. Попасть в закрытые районы можно будет только местным жителям при предъявлении подтверждающих документов, а также тем, у кого есть пропуск. Запрещена навигация на озере.

Государственный совет призвал граждан к ответственному поведению и пониманию ситуации, чтобы саммит мог пройти "в прекрасных условиях в соответствии с женевской традицией уважения, гостеприимства и диалога".-0-

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