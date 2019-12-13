Во Франции более 110 тыс. домов остаются без электричества из-за шторма

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13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции около 113 тыс. домохозяйств остаются без электричества из-за сильных ветров и ливней, которые обрушились на юго-запад страны. Об этом сообщает французская газета Le Parisien.
В разгар шторма, в ночь на 13 декабря, без электроэнергии остались около 400 тыс. домохозяйств в департаментах Дордонь, Ланд, Ло и Гаронна, Па-де-Калле и других. К утру их количество сократилось. Коммунальные службы работают над устранением неполадок и восстанавливают подачу электроэнергии.
По данным синоптиков, шторм и сильные ливни движутся на запад Франции. Такая погода продлится до утра 14 декабря. На большей части территории страны порывы ветра будут достигать 80-90 км/ч.-0-