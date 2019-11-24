Во Франции два человека пропали без вести из-за наводнений

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Затяжные ливни на юге Франции привели к наводнениям, в результате пропали без вести два местных жителя, еще двое тяжело пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию France Info .

По информации радиостанции, один из пропавших без вести упал в водный поток в департаменте Вар - во время эвакуации лодка спасателей перевернулась. Второй был сбит потоком воды - найти его не удалось.

За двое суток в четырех департаментах юга и юго-востока Франции выпала двух-трехмесячная норма осадков. Местами их уровень превышал 330 мм. Нынешняя непогода считается периодическим явлением, имеющим название "Средиземноморский феномен". Он вызван столкновением холодных масс воздуха с европейских гор с теплым воздухом моря.

Население было заблаговременно предупреждено о надвигающейся непогоде, в двух департаментах - Буш-дю-Рон и Гар - был объявлен "оранжевый" уровень тревоги, а в Вар и Приморских Альпах - "красный" в связи с опасностью выхода рек из берегов. В результате ливней уровень воды в реке Арженс, протекающей через Рокбрюн, повысился более чем на 5 м. Затоплены были улицы не только этого, но даже таких крупных городов, как Ницца и Канн.

На спасение населения брошены более 1600 сотрудников пожарной службы, работники системы гражданской обороны. Вертолетами спасены из затопленных домов несколько десятков человек. Несколько тысяч человек вынуждены были покинуть свои жилища и провести ночь в выделенных им залах школ и мэрий.

Утром 24 ноября "красный" уровень тревоги был сменен на "оранжевый" в департаментах Вар и Приморские Альпы. Однако дожди в регионе продолжатся, ливнями затронут департамент Пюи-де-Дом, где введен "оранжевый" уровень тревоги.-0-