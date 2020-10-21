Во Франции двух школьников подозревают в пособничестве террористу

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный судья во Франции проводит расследование в отношении двух школьников, которые помогли террористу под Парижем опознать оскорбившего мусульман преподавателя, сообщает ТАСС.

По словам главы антитеррористической прокуратуры страны Жана-Франсуа Рикара, несовершеннолетних подозревают в "соучастии в убийстве, совершенном по террористическим мотивам".

"В отношении семи человек, в том числе двух несовершеннолетних в возрасте 14 и 15 лет, сегодня ночью было решено начать судебное расследование в связи с соучастием в убийстве, совершенном в связи с террористической деятельностью, соучастием в попытке убийства представителя власти в связи с террористической деятельностью, а также участии в деятельности преступного сообщества террористического толка, преследующего целью нападение на других людей", - пояснил прокурор.

По его словам, в общей сложности 16 человек были задержаны, девять из них отпущены на свободу, включая трех из пяти задержанных несовершеннолетних.

"Расследование позволило установить, что нападавший, зная имя преподавателя и название колледжа, не имел возможности опознать жертву. Это было возможно только при содействии учеников колледжа", - рассказал Жан-Франсуа Рикар.

Он уточнил, что террорист предложил двум ученикам вознаграждение примерно в 300-350 евро, и они остались с ним возле здания, чтобы показать выходившего после уроков преподавателя. Преступник якобы объяснил им, что хочет добиться от мужчины извинений за демонстрацию карикатур на пророка Мухаммеда во время занятий, избив его и унизив.

Кроме того, прокуратура подозревает в прямой поддержке обвиняемого в преступлении Абдулаха Анзорова еще двух человек. Удалось установить, что 19-летний Азим Э. сопровождал его в Руан, где они приобрели нож, найденный позже рядом с местом преступления. Другой соучастник, 18-летний молодой человек, также сопровождал Анзорова во время похода в магазин с ножами, а затем возил его в два других магазина, где они приобрели два пистолета для страйкбола. Сами они отрицают, что им было известно о планах террориста.

Вечером 16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин было совершено нападение на учителя Самюэля Пати рядом со школой, где он преподавал историю и географию. Преступник перерезал ему горло. Злоумышленник пытался угрожать полицейским, прибывшим на место происшествия, но был застрелен. Расследование этого дела поручено антитеррористической прокуратуре Франции. Президент республики назвал случившееся терактом. Власти приняли решение посмертно наградить 47-летнего учителя орденом Почетного легиона.-0-