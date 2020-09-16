Во Франции из-за COVID-19 закрыли 2,1 тыс. школьных классов

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции из-за вспышек коронавирусной инфекции временно прекратили занятия в 2,1 тыс. школьных классов, полностью закрыли 81 учебное заведение. Об этом объявил министр образования страны Жан-Мишель Бланкер, сообщает международное радио RFI.

Как рассказал Жан-Мишель Бланкер, положительным тест на COVID-19 с начала учебного года оказался у более 1,2 тыс. школьников. Решение о закрытии класса принимается в случае, если коронавирус подтверждается минимум у трех учеников.

Занятия во французских школах возобновились в очном формате 1 сентября. Все сотрудники учебных заведений, а также ученики средних и старших классов обязаны носить маски. Школьники начальных классов это требование соблюдать не должны.

По данным на 16 сентября, за последние сутки во Франции выявили 7852 случая заражения COVID-19, от последствий коронавируса скончались 37 человек. Общее количество заболеваний COVID-19 во Франции - 395 тыс., выздоровел 89 891 человек, умерли 30 999.-0-