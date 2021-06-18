Во Франции из-за гроз десятки тысяч квартир остались без электричества

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильные ливни, грозы и ветры привели в ночь на пятницу к отключению электричества в более чем 37 тыс. квартир на юго-западе и в центральной части Франции, сообщает ТАСС.

Отмечается что в течение ночи, благодаря работе ремонтных бригад, часть квартир вновь была подключена к сети и в настоящее время без электропитания остаются 25 тыс. квартир.

В ряде городов департамента Жирона улицы затоплены водой. В частности, в городе Трес вышла из берегов река Креон. Мэрии пришлось эвакуировать из домов 160 жителей, которые провели ночь в местном спортивном зале. В ряде районов за ночь выпала полуторамесячная норма осадков, скорость ветра достигала 27,7 м/с.

В результате разгула стихии пострадали два человека в департаменте Тарн - дерево упало на автомобиль, в котором находились женщина и ее сын. Они госпитализированы. В департаменте Арьеж упавшими ветками дерева ранен один человек. В департаменте Верхняя Гаронна из-за потоков воды пришлось прекратить движение транспорта по четырем дорогам.

В настоящее время ливни и грозы на юго-западе и в центре страны прекратились. Они перемещаются на запад Франции - в Нормандию и Бретань, а затем могут затронуть и Париж.

Непогода во Франции вызвана раскаленным воздухом, попавшим в страну через Испанию из Африки. Смешавшись с более холодными массами, он привел к грозам и ливням. До их начала по всей стране температура превышала 30 градусов Цельсия. Такая сильная жара сохранилась в пятницу только в районе Гренобля, расположенного на востоке страны.-0-